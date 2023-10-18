Представители СМИ побывали в селах Джуварлы и Гочахмедли Физулинского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - До конца 2026 года в Физулинском районе планируется обеспечить проживание 22 тысяч человек. Наряду с жилыми кварталами в городе Физули, на территории района ожидается восстановление 10 сел.

Об этом сказал журналистам главный консультант специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов, сообщает в среду Карабахское бюро Trend.

Он отметил, что площадь села Джуварлы составит 115 гектаров, а численность населения - 1697 человек.

"На 1-м этапе будут построены на площади 28,5 гектара индивидуальные жилые дома для 125 семей. Дома будут 2, 3, 4 и 5-комнатными. Также в селе будут построены административное здание, Площадь Флага, клубно-общественный центр, спортивный оздоровительный центр и спортивные площадки, школа на 312 ученических мест и детский сад на 50 мест, - сказал Сеидов.

По его словам, общая проектируемая площадь села Гочахмедли составит более 94 гектаров.

"Всего в селе планируется построить 341 индивидуальный жилой дом и переселить 1364 человека. Для 1-го этапа выделен земельный участок площадью 18,1 га, на котором будут построены 204 дома. На первом этапе планируется переселить 710 человек. В селе Гочахмедли также будут построены школа на 264 ученических места, детский сад на 25 мест, административное здание, Площадь Флага, клубно-общественный центр, спортивный клуб, семейный оздоровительный центр, библиотека, гостевой дом, созданы зоны отдыха, объекты общественного питания. Здесь будут созданы все условия для занятости населения. Село спроектировано в современном стиле с сохранением исторических традиций. Здесь также будет использоваться альтернативная энергия, будут построены теплоемкие дома", - сказал Сеидов.