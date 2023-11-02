В Азербайджане вырос удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше

БАКУ /Trend/ - Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Азербайджане неуклонно растет.

Как сообщает в четверг Trend, численность населения в возрасте 65 лет и старше с 648,2 тысячи человек на начало 2018 года выросла на 32,6 процента, до 859,4 тысячи человек на начало 2023 года.

По оценкам, в 2050 году удельный вес в общей численности населения лиц в возрасте 65 лет и старше возрастет до 17,8 процента.

Отметим, что в 2021 году этот показатель составлял 7,5 процента, а в этом году - 8,5 процента.

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