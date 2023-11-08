Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 8 ноября - Дня Победы, народ продолжает посещать Вторую Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в среду Trend, с ранних часов Вторую Аллею шехидов посещают граждане, государственные чиновники и другие лица.

В Баку и регионах чтут память сынов-героев, отдавших жизни за свободу азербайджанских земель, и возлагают цветы к их могилам.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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