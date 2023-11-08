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Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 8 ноября 2023 12:12 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - По случаю 8 ноября - Дня Победы, народ продолжает посещать Вторую Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в среду Trend, с ранних часов Вторую Аллею шехидов посещают граждане, государственные чиновники и другие лица.

В Баку и регионах чтут память сынов-героев, отдавших жизни за свободу азербайджанских земель, и возлагают цветы к их могилам.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память своих героев на II Аллее шехидов (ФОТО)
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