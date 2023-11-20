Пакистан, как и Азербайджан, должен оставаться верен своим традициям - Нилофар Бахтияр

БАКУ /Trend/ - Сегодня довольно запутанное время. Но как бы то ни было, Пакистан, как и Азербайджан, должен оставаться верен своим традициям.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила председатель Национальной комиссии Пакистана по положению женщин Нилофар Бахтияр во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Женщины сталкиваются с несправедливостью. Они усердно работают, чтобы содержать свои семьи. В Пакистане женщины также служат в армии. 33 процента женщин занимают места в местных органах власти. Мы не должны забывать зачем мы собрались на эту конференцию", - сказала Н.Бахтияр.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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