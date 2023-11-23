TƏBIB о случаях заражения корью

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане наблюдаются случаи заражения корью. Как известно, в нашей стране в последние годы редко фиксировались случаи заражения корью, в некоторые годы и вовсе не было случаев заражений. Высокий уровень инфицирования был зафиксирован в 2018 году, в основном среди населения старше 40 лет, и в тот период государство провело мероприятия по внекалендарной вакцинации.

Об этом Trend сказали в четверг в Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Было отмечено, что рост заболеваемости корью прогнозировался Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Так, в настоящее время в Европейском регионе также наблюдается рост заболеваемости. Основная причина этого заключается в том, что есть дети, чей период вакцинации по возрастному признаку совпал с пандемией COVID-19, и в связи с ограничительными мерами они не были охвачены вакцинацией.

"Это заболевание считается одним из детских инфекционных заболеваний вирусного происхождения, лечится в домашних условиях. Пациенты находятся под наблюдением врачей семейных медицинских центров. В ряде случаев у инфицированных людей могут возникать осложнения. К ним относятся пневмония, воспаление среднего уха, осложнения кишечного происхождения, энцефалит, менингит и др. В таких случаях пациенты привлекаются к лечению путем госпитализации в инфекционные отделения, действующие в подведомственных медицинских учреждениях TƏBIB. Расходы на лечение оплачиваются в рамках пакета услуг ОМС. Хотим довести до внимания, что в подчинении TƏBIB действуют 17 инфекционных отделений по городу Баку, 2 - по городу Сумгайыт, в регионах - 48, количество коечных мест составляет до 1400. Еще раз отметим, что пациенты, обратившиеся с осложнениями, не были вакцинированы против кори. Специфическая вакцина против кори существует и включена в Национальный календарь вакцинации. Эта вакцина вводится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Вакцинация чрезвычайно важна для защиты от заражения, возможных осложнений. Вакцина против кори вошла в Национальный календарь прививок в нашей стране в 1994 году и в настоящее время применяется бесплатно во всех центрах здоровья семьи", - говорится в сообщении.

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