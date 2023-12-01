В военно-морском флоте состоялась встреча с представителями Госкомитета по делам религиозных организаций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом совместных мероприятий, подписанным между министерством обороны и Государственным комитетом по делам религиозных организаций на 2023 год, в военно-морском флоте состоялось мероприятие с участием представителей комитета.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в начале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизни во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, был исполнен Гимн страны.

"Выступившие говорили о формировании правильного взаимодействия в военном коллективе, создании здорового настроения. Была отмечена важность защиты безопасности от религиозного радикализма и экстремизма.

На мероприятии также была озвучена роль национально-духовных ценностей в воспитании молодежи в духе военного патриотизма, защите ее от вредных привычек, доведена до сведения личного состава важность проводимых в этом направлении просветительских мероприятий.

В заключение были даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы", - говорится в сообщении ведомства.

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