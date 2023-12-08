В Азербайджане будут штрафоваться лица, не сообщившие о происшествии на судне в море

БАКУ /Trend/ - Лица, не сообщившие о происшествии на судне в море органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, подлежат штрафу.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, за непредоставление информации об аварии на судне в море органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, предлагается наложить штраф на физических лиц в размере 300 манатов, на должностных лиц - в размере 500 манатов, на юридических лиц - в размере 2 000 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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