В Национальной Академии Авиации состоялось мероприятие "The 2d International Innovation Management and TRIZ Conference" (ФОТО)

7 декабря 2023 года в Национальной Академии Авиации (НАА) состоялось мероприятие “The 2d International Innovation Management and TRIZ Conference” (IIMTC) с участием всемирно известных учёных и исследователей.

На церемонии открытия проректор НАА, Др. Хагани Абдуллаев, ректор Университета Гази, Проф. Муса Йылдыз, Председатель правления İnnovation Management and TRİZ İnstitute (IMTI), Проф. Али Кутван во время своих выступлений предоставили гостям необходимую информацию о целях и миссии IIMTC.

Отмечено, что большое значение имеет интегрирование инновационных технологий и инструментов ТРИЗ (ТРИЗ-Теория Решения Изобретательских Задач) среди студентов высших учебных заведений.

Далее состоялась церемония вручения HONOR AWARD имени автора теории ТРИЗ, бакинца, известного изобретателя, писателя-фантаста Генриха Альтшуллера.

Первая медаль имени Г. Альтшуллера была вручена ректору НАА академику Арифу Пашаеву.

Согласно постановлению № 63 Совета правления Innovation Management and TRIZ Institute, Почетные медали имени Г. Альтшуллера. были вручены: Проф. Мусе Йылдыз, Мастеру ТРИЗ, Проф. Виктору Фей, Юне Комарчевой, внучке Г.Альтшуллера, основателю Фонда Альтшуллера, Фахраддину Габибову, Заслуженному изобретателю СССР, а также Государственному Агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN) и Бакинскому Европейскому Лицею.

Основные докладчики конференции– Проф.Виктор Фей, Мастер ТРИЗ, Джон Гедель, исполнительный директор Alpine Gate AgI, Проф. Университета Гази Четин Эльмас, Проф. Азербайджанского Технического Университета Мехман Гасанов представили свои презентации участникам IIMTC.

В ходе мероприятия студентам и преподавателям Бакинского Европейского Лицея был вручен приз Международного конкурса изобретательству среди молодежи TRIZ Developers Summit «ГРАН-ПРИ 2023»

В панельной сессии на тему «О возможности использования инструментов ТРИЗ в образовательном процессе высших учебных заведений» приняли участие: Натиг Алиев, модератор, исполнительный директор IMTI; Мастер ТРИЗ, проф. Виктор Фэй (США); Заслуженный изобретатель СССР, Проф. Фахраддин Габибов (Азербайджан); Мастер ТРИЗ, Писатель-фантаст, канд. физ.-мат. наук Павел Амнуэль (Израиль); ТРИЗ-эксперт, соавтор “Compino TRIZ” Антон Кулаков (Российская Федерация); Председатель Клуба ТРИЗ НАА Саида Ахмедова (Азербайджан).

По итогам сессии Оргкомитету IIMTC было предложено создание экспертной группы ТРИЗ для определения эффективности определенных стартапов ТРИЗ Клуба и изучения в этом отношении инструментов ТРИЗ на соответствующем этапе обучения студентов академии.

Во второй день конференции на панельной сессии (модератор- менеджер IMTI Айнур Гумбатли) иностранными специалистами и учеными из высших учебных заведений Азербайджанской Республики были представлены научные статьи по тематике Инновации и ТРИЗ.

Отмечается, что статьи и материалы, представленные на конференции, будут зарегистрированы для представления в международные академические структуры (индексы Web of Science, Scobus, EBSCO).

В завершении конференции состоялась встреча между ректором МАА Академиком Арифом Пашаевым и ректором Университета Гази Проф. Муса Йылдыз, на которой был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов и другие официальные лица.

На этом конференция завершила свою работу.