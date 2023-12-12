Великий лидер Гейдар Алиев создал концептуальные основы вопросов соцобеспечения в Азербайджане - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев – это человек, создавший концептуальные основы вопросов занятости, трудовых отношений и социального обеспечения в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Гейдар Алиев запомнился не только строительством Азербайджанского государства, но и определением его социальной политики.

Концепция социальной политики, созданная великим лидером продолжается и сегодня, под руководством Президента Ильхама Алиева. Благосостояние граждан Азербайджана является ключевой частью государственной политики", - добавил министр.

Отметим, что 12 декабря, в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, правительственные официальные лица, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и, возложив цветы к его памятнику, выразили глубокое уважение памяти основателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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