Стало известно, как долго продлится нестабильная дождливая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что неустойчивая дождливая погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, продлится до вечера 14 декабря.

Об этом в среду Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отметим, что минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляла до 5 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 2-6 градусов тепла, в районах Центрального Арана - до 7 градусов тепла, в горных районах - от 3 до 2 градусов мороза.

В Дашкясане, Гядабее, Гёйгёле, Шамкире, Балакене, Огузе, Шеки, Загатале, Гахе, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Гёйчае, Лерике, Сумгайыте, Пираллахи, на острове Чилов, наблюдался туман, видимость ограничена от 100 до 500 метров.

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