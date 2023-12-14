БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты меры для предотвращения нехватки лекарств в больницах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции.

Он отметил, что государственные медицинские учреждения оснащены лекарствами.

"До введения обязательного медицинского страхования (2019 год) было приобретено лекарственных средств на сумму 45 миллионов манатов, после введения обязательного медицинского страхования за 11 месяцев 2023 года - на более чем 120 миллионов манатов.

Поддержка, которую мы оказываем увеличению количества современного медицинского оборудования, направлена на сохранение здоровья граждан, привлечение их к своевременному обследованию и лечению.

Это позволит гражданам получать медицинские услуги в государственном медицинском учреждении, действующем по месту их жительства, в рамках обязательного медицинского страхования", - добавил он.

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