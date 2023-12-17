МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

БАКУ /Trend/ - По информации Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана, до 18 декабря в стране прогнозируется дождливая погода, существенное понижение температуры, сильный ветер.

Как передает Trend, в связи с этим МЧС обращается к населению и призывает соблюдать соответствующие правила безопасности.

Было отмечено, что во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызванные сильным ветром при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, холодные и дождливые погодные условия приводят к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, а также использование неисправных, нестандартных или искусственно изготовленных газовых и электрических отопительных приборов, невнимательность могут привести к пожару, а также к отравлению угарным газом. В министерстве отметили, что поэтому нельзя использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра отопительные приборы в рабочем состоянии, хранить в непосредственной близости от них горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.

В случае возникновения опасности рекомендуется звонить по телефону горячей линии 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям, отмечается в обращении МЧС.