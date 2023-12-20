В ряде случаев профинансированы фильмы, не участвовавшие в конкурсах - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Не завершено исполнение 3 договоров, заключенных с киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы в 2022 году и 1 - со студией "Салнаме", по договорам с которыми были выплачены средства в размере 304,7 тыс. манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана по аудиту, проведенному в министерстве культуры и Агентстве кино.

Согласно отчету, в результате аудита было установлено, что контракты по выбранным проектам и сценариям во многих случаях не заключались, а в последующие годы снова проводились аналогичные конкурсы, в 2015-2020 годах не было произведено фильмов по 20 сценариям, приобретенным на сумму 282,5 тыс. манатов.

Конкурс, охватывающий 2022 год, был реализован с задержками, а в 2023 году контракты не были заключены до конца периода, охватываемого аудитом, реализация проектов не была обеспечена, низкий уровень исполнения средств был связан именно с этими факторами.

В годы, охваченные аудитом, также были профинансированы фильмы, не участвовавшие в конкурсах. Некоторые фильмы, которые было решено снять по выбранным сценариям, не были сняты по разным причинам, что привело к неэффективному расходованию средств. По некоторым из этих случаев не было издано соответствующего приказа о начале производства фильма, а также не было оформлено соответствующего приказа о временном приостановлении или прекращении производства фильма. Как и в предыдущем аудите, и по данному аудиту в ряде случаев после истечения срока исполнения заключенных контрактов этот срок продлевался с внесением дополнений в ряде случаев по причине незавершенности производства фильма, и в некоторых случаях производство не было завершено, несмотря на такое продление, в период, охватываемый аудитом. Было установлено, что эти случаи охватывают средства в размере около 3 млн манатов, отмечается в отчете.

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