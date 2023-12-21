Фото дня со стадиона в городе Ханкенди

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня будет подведен итог 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает в четверг Trend, первый матч пройдет в Ханкенди. В исторической игре ФК "Карабах" сыграет с представителем I лиги - клубом "МОИК".

Встреча, которая войдет в историю, как первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, начнется в 14:00.

Футбольные фанаты, известные представители общественности и должностные лица государства уже прибыли в Ханкенди в ожидании начала исторической встречи.

Представляем вниманию читателей интересный кадр, который удалось запечатлеть на стадионе в Ханкенди.

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