Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)

Общество Материалы 21 декабря 2023 23:01 (UTC +04:00)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Народному артисту Азербайджана, известному режиссеру театра и кино, телеведущему, общественному деятелю Юлию Гусману вручен орден «Шараф» в министерстве культуры Азербайджана, передает Trend.

Напомним, что Юлий Гусман был награжден этим высшим орденом за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией указом Президента Ильхама Алиева от 7 августа 2023 года.

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли поздравил Юлия Гусмана с 80-летием.

Было отмечено, что режиссер, посвятивший большую часть своей жизни сфере искусства, создал богатое наследие.

Юлий Гусман выступил с речью и выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку его творчества.

Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Юлию Гусману вручен орден «Шараф» (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости