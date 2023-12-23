В Хачмазе сдан в эксплуатацию новый мост (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство нового моста через реку Гудиялчай, который обрушился в результате сильного селевого потока, вызванного интенсивными осадками.

Как сообщает в субботу Trend, новый мост был введен в эксплуатацию сегодня.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Аваз Годжаев, заместители главы Исполнительной власти Хачмазского района и общественность района.

Новый мост имеет длину 66 метров и ширину 15 метров.

Отметим, что сильные селевые потоки, вызванные интенсивными осадками, привели к обрушению автомобильного моста республиканского значения Гянджа-Хачмаз-Ялама - государственная граница с Россией, расположенного на 27-м км автодороги над рекой Гудиялчай, построенного в 1974 году.

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