Приведет ли экспорт яиц в Россию к росту цен на них в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Распространяются сообщения о том, что в торговых точках наблюдается рост цен на куриные яйца. Отмечается, что цена на этот продукт выросла на 2-3 гяпика. В качестве причин указываются начало экспорта продовольственных яиц из Азербайджана в Россию и сокращение объема этой продукции в зимние месяцы.

Председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли сказал Trend по этому вопросу, что цены на яйца на выходе с фабрики такие же, как и два месяца назад.

"В настоящее время отпускная цена за ящик яиц на фабрике составляет 53 маната, то есть 14,7 гяпика за штуку. А в маркетах цена составляет 17-18 гяпиков. Ни в одном из сетевых маркетов цены не выросли. Некоторые торговцы хотят вызвать ажиотаж и поднять цену на яйца. Они скупают их в большом количестве на производственных предприятиях, чтобы повысить цену", - сказал он.

Гасанли отметил, что на сегодня спрос на куриные яйца в стране составляет 3,6 миллиона штук в день.

"Наше производство уже составляет порядка 5 миллионов единиц. Оставшиеся сверх спроса 1,5 млн штук яиц экспортируются в страны Ближнего Востока и Россию. Экспорт никак не влияет на внутренний спрос. Хотя в соседних странах цены на эту продукцию выросли, в нашей стране она не подорожала. К концу января мы увеличим производство яиц до 6 миллионов, а к марту - до 7 миллионов штук", - сказал он.

Председатель ассоциации отметил, что если цены на корма не вырастут, яйца не подорожают.

"Сегодня в стране нет НДС на сою. Однако он будет применяться с 1 января. Мы обратились по этому поводу в правительство, чтобы данный срок был продлен. Возможно, он вновь будет продлен, чтобы цены не росли", - сказал он.

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