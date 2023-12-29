Названо количество грузовых автомобилей, ожидающих проезда на границе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе в настоящее время проезда ожидают 230 автомобилей.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на таможенном посту "Билясувар" ожидают проезда 35 грузовиков, "Мазымгара" - 44 грузовика, "Самур" - 20 грузовиков, "Ханоба" - 6 грузовиков, на таможенном посту "Астара" ожидающего выезда транспорта нет.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах, что позволяет им действовать в соответствии с текущей ситуацией на таможенных постах при планировании поездки", - говорится в сообщении.

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