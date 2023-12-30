БАКУ /Trend/ - По представлению исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова назначен директор Сумгайытского медицинского центра.

В ответ на запрос Trend в субботу в TƏBİB сообщили, что обязанности директора медцентра возложены на Эльнура Азадханова. Ранее он занимал должность директора Джалилабадской центральной районной больницы.

Э. Азадханов родился в 1976 году в Джалилабадском районе. В 1993-1999 годах учился на педиатрическом факультете Азербайджанского медицинского университета. В 2006 году окончил клиническую ординатуру по специальности "Кардиология" в Институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, в 2010 году получил специализацию по инвазивной кардиологии в Центре кардиологических исследований медицинского факультета Университета Фырат Турецкой Республики.

В 2000-2002 годах проходил военную службу в качестве врача в Н-ской воинской части в Тертер-Агдеринском направлении. В 2003-2005 годах работал врачом-педиатром в детской больнице города Гёйтепе Джалилабадского района, в 2007-2011 годах - врачом-терапевтом в больнице города Гёйтепе, в 2011-2020 годах - заведующим поликлиническим отделением, врачом-кардиологом в Лечебно-диагностическом центре Джалилабада.

В феврале 2020 года был назначен директором Центральной районной больницы Астары, а в марте - директором Центральной районной больницы Джалилабада.

Распоряжением главы государства от 18 июня 2021 года Э.Азадханов награжден медалью "Tərəqqi".

Является членом Азербайджанского кардиологического общества, Европейского общества кардиологов, Союза кардиологов тюркского мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!