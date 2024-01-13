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В связи с ветрянной погодой в Азербайджане снижен скоростной предел поездов

Общество Материалы 13 января 2024 12:49 (UTC +04:00)
В связи с ветрянной погодой в Азербайджане снижен скоростной предел поездов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Aзербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с нестабильными погодными условиями, наблюдающимися в столице и регионах страны, снизило скоростной предел пассажирских поездов, курсирующих по маршрутам Абшеронская кольцевая линия, Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку для обеспечения безопасности движения. В связи с этим в расписании поездов будут наблюдаться частичные отклонения от графика.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

АЖД еще раз призывает проявлять повышенную бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов в таких погодных условиях, пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.

Отметим, что в связи с нестабильными погодными условиями также ограничена скорость грузовых поездов.

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