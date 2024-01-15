Пенсии в Азербайджане вырастут примерно на 11 процентов - депутат

БАКУ /Trend/ - Пенсии в Азербайджане вырастут примерно на 11 процентов.

Об этом в понедельник, отвечая на вопросы Trend, заявил член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, предварительная информация заключается в том, что пенсии будут проиндексированы и увеличены на 10,8 процента.

"Более точная цифра будет объявлена Государственным комитетом статистики в начале февраля. Учитывая то, что основным критерием индексации пенсий является процент роста среднемесячной заработной платы в предыдущие годы, процент увеличения средней ежемесячной заработной платы в 2023 году будет объявлен в феврале этого года. В соответствии с ним также состоится официальная индексация пенсий. Увеличение размера пенсии всех граждан, получающих трудовую пенсию, будет зафиксировано примерно на 11 процентов.

В предыдущие годы не индексировались пенсии примерно ста тысяч граждан Азербайджана. Но сейчас единый механизм индексации позволяет повышать трудовые пенсии всех граждан. Независимо от суммы, повышение пенсий будет предусмотрено для всех, кто получает трудовые пенсии", - добавил В.Байрамов.

Отметим, что также было объявлено о росте среднемесячной номинальной заработной платы за первые 9 месяцев 2023 года. За это время среднемесячная заработная плата выросла на 11,2 процента. В первые 8 месяцев этот показатель составлял 11,3 процента. Процент увеличения среднемесячной заработной платы - это показатель, который используется при индексации пенсий в январе следующего года. То есть, чем выше будет средняя зарплата в течение этого года, тем больше будет рост пенсий.

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