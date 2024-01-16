На определенной территории в Баку будет запрещено строительство зданий выше пяти этажей

БАКУ /Trend/ - В Баку имеется более тысячи гектаров территории, которая отнесена к особо охраняемой зоне, где не будет разрешено строительство зданий выше пяти этажей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.

"Здесь учитывалась плотность исторических памятников, тем самым были наложены ограничения на вопросы строительства.

Будут предприняты серьезные шаги, особенно в центре города, с учетом бережного отношения к историческому и культурному наследию", - добавил он.

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