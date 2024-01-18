Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Словакии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в стране делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала словацкие гости посетили Аллею шехидов, где почтили светлую память наших сограждан, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь». Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении образцового военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение их визитом в нашу страну. Министр обороны проинформировал делегацию о работах по разминированию и строительно-созидательной деятельности на территориях, освобожденных благодаря Победе в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Была подчеркнута важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, Р.Калиняк поздравил азербайджанского коллегу с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Была отмечена важность расширения взаимного обмена опытом с одной из сильнейших армий региона - азербайджанской армией и изучения современных боевых операций. Подчеркивалась особая значимость подобных визитов.

В заключение состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов в военной сфере, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении ведомства.

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