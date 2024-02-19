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Народный писатель Азербайджана Мовлуд Сулейманлы подключен к аппарату искусственного дыхания

Общество Материалы 19 февраля 2024 11:00 (UTC +04:00)
Народный писатель Азербайджана Мовлуд Сулейманлы подключен к аппарату искусственного дыхания

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Общее состояние народного писателя Азербайджана Мовлуда Сулейманлы оценивается как тяжелое.

Об этом в понедельник Trend сообщил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед.

Было отмечено, что Мовлуд Сулейманлы подключен к аппарату искусственного дыхания и находится без сознания.

"Показатели гемодинамики стабильны, проведено компьютерное обследование, отмечается положительная динамика", - подчеркнул Р.Мамед.

Отметим, что Мовлуд Сулейманлы 15 февраля перенес инсульт и в тот же день был помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра.

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