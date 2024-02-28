Нужно усилить просветительскую работу по рациональному использованию воды - Фазаил Агамалы

БАКУ /Trend/ - Необходимо усилить просветительскую работу касательно рационального использования воды. .

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на общественных слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы" депутат Фазаил Агамалы.

"Сегодня наблюдается нерациональное использование воды гражданами. Необходимо усилить работу по просвещению в этой области. Граждане, игнорирующие этот вопрос, должны быть наказаны в соответствии с законодательством. В связи с этим в Кодекс об уголовных и административных правонарушениях должны быть добавлены специальные статьи", - сказал депутат.

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