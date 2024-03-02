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Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)

Общество Материалы 2 марта 2024 14:08 (UTC +04:00)
Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана регулярно проводит информационно-просветительские акции и флешмобы в столице, а также в различных регионах страны. Очередное такое мероприятие было организовано в городе Гянджа.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, основная цель мероприятия, проведенного совместно с Гянджинским медицинским колледжем - информирование населения об оказании первой помощи, проведение просветительской работы в этой сфере.

В ходе мероприятия были наглядно продемонстрированы правила оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током, приступах эпилепсии, кровотечениях, ожогах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях. Во время акции желающим измерили артериальное давление и частоту пульса. Студенты колледжа также продемонстрировали правила проведения закрытого массажа сердца и искусственного дыхания. Жителям города, участвующим в акции, были розданы информационные буклеты.

Затем с участием студентов Гянджинского медицинского колледжа и волонтеров был организован флешмоб «Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни».

В ходе флешмоба студенты колледжа наглядно продемонстрировали правила оказания первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях.

Также были проведены тематические викторины. Победителям были вручены различные призы.

Отметим, что министерство здравоохранения планирует проведение информационно-просветительских акций и флешмобов также в других городах и регионах республики.

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Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)
Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)
Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)
Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)
Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)
Минздрав организовал в Гяндже флешмоб "Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни" (ФОТО)
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