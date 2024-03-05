БАКУ /Trend/ - В связи с домашним матчем «Карабаха», который в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА примет немецкий «Байер», изменен график работы бакинского метрополитена.

Как сообщает Trend со ссылкой на Idman.biz, это вызвано просьбой клуба вследствие большого интереса болельщиков к матчу.

В связи с этим метро будет открыто для пассажиров в ночь на 8 марта до 01:00.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку и начнется в 21:45.

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