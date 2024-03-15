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Инфляция на уровне 8,8% в 2023 г. – положительный результат денежно-кредитной политики – Таир Миркишили

Общество Материалы 15 марта 2024 14:45 (UTC +04:00)
Инфляция на уровне 8,8% в 2023 г. – положительный результат денежно-кредитной политики – Таир Миркишили

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Среднегодовая инфляция на уровне 8,8% в 2023 году является положительным результатом антиинфляционных мер и денежно-кредитной политики, осуществленных правительством и Центральным банком Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения в парламенте отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2023 году.

Было особо отмечено исполнение доходов государственного бюджета в 2023 году сверх прогноза, на уровне 99,5% расходов.

"Высокий уровень исполнения очень важен с точки зрения выполнения запланированных работ и проектов", - добавил Миркишили.

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