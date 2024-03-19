С завтрашнего дня в Азербайджане в связи с праздником Новруз начинается нерабочая неделя

БАКУ /Trend/ - С 20 марта в связи с праздником Новруз в Азербайджане начинается нерабочая неделя.

Как сообщает во вторник Trend, на основании постановления Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год", 20, 21, 22, 23 и 24 марта 2024 года установлены нерабочими днями.

Из-за того, что 23 и 24 марта пришлись на субботу и воскресенье, на основании Трудового кодекса Азербайджанской Республики 25 и 26 марта также объявлены нерабочими днями.

Таким образом, в связи с праздником Новруз 7 дней (20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта) будут нерабочими.

Очередной рабочий день в Азербайджане после праздника начнется 27 марта.

Отметим, что Новруз, являющийся одной из традиций тюркских народов, знаменует собой наступление весны.

Этот праздник, называемый азербайджанцами Новруз, кыргызами Нооруз, узбеками Новроз, башкирскими тюрками Неуруз, татарами Навруз, чувашами Наурус, крымскими тюрками Неврез, западными тракийцами Меврис, широко отмечается ежегодно в марте во многих странах северного полушария.

Праздник Новруз признан началом нового года более 300 миллионами людей во всем мире.

Новруз отмечается уже более трех тысяч лет на Балканах, в Черноморском регионе, на Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

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