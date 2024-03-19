В Азербайджане прошел флешмоб в связи с "Великим возвращением" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел флешмоб с участием вернувшихся на родину бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает во вторник Trend, съемки флешмоба проводились в городах Лачин и Физули, в селах Забух Лачинского района, Агалы Зангиланского района.

Большое возвращение приносит новое дыхание в Карабах и Восточный Зангезур, ускоряет возрождение освобожденных от оккупации территорий. На сегодняшний день 1453 семьи, то есть 5719 человек, переселены в отчие края.

Масштабные мероприятия, осуществляемые в рамках I Государственной программы "Великое возвращение", обеспечивают успешную реализацию этой политики.

Представляем очередной флешмоб о вынужденных переселенцах, вернувшихся на родину:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!