По маршруту Баку-Агстафа дополнительно назначены 9 железнодорожных рейсов

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз в целях удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначено еще 9 дополнительных рейсов поездов.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, 22, 23, 24, 25, 26 марта, поезда на утренних и вечерних рейсах будут курсировать в Агстафу, а также в обратном направлении.

"Для ознакомления с расписанием поездов и приобретения билетов вы можете перейти на сайт www.ady.az или загрузить приложение "ADY Mobile"", - говорится в информации ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

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