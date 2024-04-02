Названо число нарушителей госграницы Азербайджана в марте

БАКУ /Trend/ - В течение марта за нарушение государственной границы были задержаны 24 человека.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил пресс-центр Госпогранслужбы Азербайджана.

Было отмечено, что 8 из них - граждане Азербайджана, 7 - Ирана, 3 - Афганистана, 2 - Пакистана, по 1 - Турции, России, Кот-д'Ивуара и Таджикистана.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией 9 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы по фальшивым документам. За нарушение правил пограничного режима были задержаны 856 человек.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы соответствующим органам 313 человек, находящихся в розыске.

Вследствие мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 178 килограммов 597 граммов наркотических средств и 8178 таблеток сильнодействующих наркотических средств.

В рамках мер по борьбе с контрабандой был предотвращен провоз через границу валюты, оружия, электрошокеров, алкогольных напитков, табачных изделий и т.д. на общую сумму 1 миллион 122 тысячи 461 манат.

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