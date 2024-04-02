Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане создана подсистема "Электронное такси"

Общество Материалы 2 апреля 2024 17:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане создана подсистема "Электронное такси"

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Для контроля за деятельностью такси создана подсистема "Электронное такси".

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили во вторник в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

"Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе "AYNA" создана подсистема "Электронное такси". Данные, анонимизированные операторами, будут передаваться в эту систему в режиме реального времени. Кроме того, территориально пропускные карты будут проверяться сотрудниками Агентства и дорожной полиции", - говорится в сообщении.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости