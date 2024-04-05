БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

На встрече были обсуждены события матча "Нефтчи" - "Карабах", состоявшегося в рамках первых игр полуфинальной стадии Кубка Азербайджана.

"Хозяева" поля, четверо игроков которых получили желтые карточки, оштрафованы на 700 манатов. "Нефтчи" также заплатит 800 манатов за выход на поле посторонних после матча.

Не остался безнаказанным и "Карабах", болельщики которого массово оскорбили футболистов соперника, и в частности Гара Гараева. За это "Карабах" был оштрафован на сумму в размере 1000 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!