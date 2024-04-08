Голевая машина Европы - ФК "Карабах"

БАКУ /Trend/ - ФК "Карабах" увеличил серию результативных игр в Премьер-лиге Азербайджана до 6.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова в последних шести турах не забивала менее трёх голов.

В XXIX туре агдамцы забили 4 мяча в ворота "Сабаила", одержав победу со счетом 4:2. Помимо этого, чемпион Азербайджана обыграл "Габалу" со счетом 4:0, "Нефтчи" - 4:1, "Зиру" и "Туран Товуз" - по 3:1, и "Кяпаз" - 6:1.

Последняя команда, которой "Карабах" не смог забить 3 гола – "Сумгайыт". В матче 26 февраля агдамцы выиграли со счетом 2:0.

Это самая длинная подобная серия в Европе. Ни один другой клуб на континенте не забивал 3 и более голов в 6 матчах подряд. "Карабах", занявший первое место в Европе, имеет второй показатель в мире. Мировой рекорд принадлежит "Альбирексу". Сингапурский клуб забил 3 и более голов в последних 7 матчах.

Отметим, что в XXX туре "Карабах" сыграет в гостях с "Сабахом".

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