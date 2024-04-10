Определились женские сборные по футболу Олимпийских игр "Париж-2024"

БАКУ /Trend/ - Определены женские сборные по футболу, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, в столице Франции будут соревноваться 12 женских сборных по футболу.

На олимпийские награды претендуют Австралия, Бразилия, Канада, Колумбия, Франция, Германия, Япония, Новая Зеландия, Нигерия, Испания, США и Замбия. Футбольные соревнования стартуют 24 июля, за два дня до открытия Олимпийских игр.

Отметим, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Однако футбольные матчи состоятся и в других городах - Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

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