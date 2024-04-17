В Азербайджане выставлены на конкурс регулярные автобусные маршруты

БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана выставило на конкурс три регулярных междугородних автобусных маршрута.

Об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, в целях повышения качества междугородних пассажирских перевозок выставляются на конкурс внутригородской регулярный автобусный маршрут №12 по Баку, междугородние автобусные маршруты Сумгайыт-Гусар и Сумгайыт-Губа.

"Конкурс будет проводиться в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением №52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года", - говорится в сообщении.

Документы до 17:00 16 мая будут приниматься в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Г. Мамедова, 5; контактное лицо: Эльсевер Гадимов, телефон: 050-855-53-55, электронная почта: [email protected]).

Отметим, что наряду с основными автобусами, на конкурс должны быть представлены и резервные.

Предложения претендентов будут рассмотрены комиссией по 4 лотам 23 мая.

Междугородные (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) маршрутные линии представляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта обслуживания в сфере пассажирских перевозок.

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