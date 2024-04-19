В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 18 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия различных марок, одна винтовка, один гранатомет, 7 гранат, 6 воспламенителей, 26 обойм для патронов, 8 снарядов, 740 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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