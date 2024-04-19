Необходимы дополнительные меры по увеличению количества и охвата аудитов - председатель комитета

БАКУ /Trend/ - Для увеличения количества и охвата аудитов необходимо принять дополнительные меры и увеличить ресурсы по ряду направлений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азербайджана Таир Миркишили на состоявшемся сегодня обсуждении в Милли Меджлисе (парламент) отчета о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2023 году.

По его словам, сокращение среднего срока действия контрольных мероприятий, расширение внедрения системы электронного учета в государственных органах, создание единой электронной базы государственной финансовой информации, переход на систему электронного бюджета, выявление рисков на основе искусственного интеллекта могут позволить достичь этой цели.

"В противном случае возникнет необходимость в классических мерах, таких как увеличение количества штатных единиц палаты.

Мы считаем приемлемым проведение палатой аудита 95,4 процента доходов государственного бюджета и 77,6 процента его расходов в рамках имеющихся возможностей.

Мы считаем достойным похвалы расширение мониторинговой деятельности палаты в отчетном году, усиление контроля за ее предложениями.

В отчете указано, что из 31 аудита соответствия, проведенного в 2023 году, 27 выявили нарушения бюджетного законодательства, еще 27 - нарушения правил государственных закупок. В целом большое количество случаев нарушений сделало подготовку квалифицированных кадров в этой области и ускорение внедрения электроники важным требованием сегодняшнего дня", - добавил он.

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