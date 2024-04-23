В Азербайджане устанавливается новая пошлина за регистрацию расторжения брака

БАКУ /Trend/ - Изменяются ставки государственной пошлины за консульские операции, проводимые в Азербайджанской Республике или дипломатических представительствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, в закон добавляется новая статья.

В соответствии с новой статьей предлагается, чтобы вышеупомянутый сбор составлял 15 долларов США.

Так, пошлина уплачивается за регистрацию расторжения брака на основании постановления суда (выдачу свидетельства, если регистрация производится по выписке из постановления суда, поступившей через информационную систему "Электронный суд") первой обратившейся стороной (в случае, если в постановлении не указано, какая из сторон обязана уплатить госпошлину).

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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