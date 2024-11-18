На COP29 прошло мероприятие на тему "Радиация и изменение климата: новые вызовы"

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) 18 ноября в павильоне Азербайджана при модераторстве министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности было проведено мероприятие на тему "Радиация и изменение климата: новые вызовы".

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители министерств по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития и транспорта, сельского хозяйства, энергетики, экологии и природных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выступая на мероприятии, начальник Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС Ниджат Алиев рассказал о работе, проделанной в нашей стране по радиологическому мониторингу и охране окружающей среды, укреплению инфраструктуры в этой сфере и т.д. Затем выступили директор отдела МАГАТЭ Вэй Хуань, директор Департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития министерства цифрового развития и транспорта Джалал Нагиев, начальник отдела министерства сельского хозяйства Сеймур Сафарли, которые проинформировали участников о вопросах, которые предстоит решить в контексте проблем изменения климата.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями, даны ответы на вопросы участников.

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