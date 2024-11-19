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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)

Общество Материалы 19 ноября 2024 22:40 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб, организованном компанией LU-MUN Holding в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Trend, в рамках акции, транслируемой онлайн в Зеленой зоне, в воду были выпущены 50 тысяч мальков осетровых и каспийских лососей. Акция была организована в селе Еникенд Нефтчалинского района.

Отметить, что данное мероприятие реализовано с целью внести вклад в защиту биоразнообразия эндемичных видов рыб.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в выпуске в воду мальков рыб в Зеленой зоне (ФОТО)
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