Стало известно количество лиц, получивших медпомощь во время COP29 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН об изменении климата (COP29) в Баку было зарегистрировано в общей сложности 826 обращений за медицинской помощью в учреждения подведомственные Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщили в среду Trend в TƏBİB, количество обратившихся в медицинские пункты составило 199 человек, а обратившихся в бригады скорой помощи - 492 человека.

"107 человек получили амбулаторное лечение, 28 - стационарное.

Лица, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи, прошли обследование и лечение в Yeni Klinika, Сабунчинском медицинском центре, Клиническом медицинском центре и Центральной больнице Нефтяников.

Всего было зарегистрировано 87 обращений иностранных граждан из Азии, Африки, Европы, Америки, Австралии.

Обращения в основном состояли из травм различной степени тяжести, гипертонии, гастроэнтерологических патологий, невротико–эмоциональных реакций, алгологических реакций различных органов и систем, респираторных вирусных инфекций",- говорится в сообщении TƏBİB.

Напомним, что в рамках конференции 60 бригад скорой медицинской помощи оказывали услуги в соответствующих районах проведения мероприятия. В то же время, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, Центре Гейдара Алиева, в Деревне атлетов, на станциях метро "Кёроглу", "28 Мая", "Эльмляр Академиясы", а также на территориях проживания гостей были организованы врачебные пункты для оказания медицинской помощи.

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