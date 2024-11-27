ЦИК Азербайджана предприняла необходимые меры для проведения очередных муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предприняла необходимые меры для проведения очередных муниципальных выборов в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

М.Панахов зачитал на заседании проект решения о проведении муниципальных выборов, который был принят единогласно.

Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года.

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