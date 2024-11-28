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Будут ли проложены автобусные полосы в Нахчыване? (Эксклюзив)

Общество Материалы 28 ноября 2024 15:09 (UTC +04:00)
Будут ли проложены автобусные полосы в Нахчыване? (Эксклюзив)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике пока что нет необходимости в прокладке автобусных полос.

Об этом в интервью Trend заявил министр цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики Рахид Алекперли.

Министр отметил, что по сравнению с Баку, плотность на дорогах Нахчыванской Автономной Республики низкая.

"По этой причине автобусные полосы пока не нужны. При необходимости здесь также можно организовать автобусные полосы. Отмечу также, что мы уже начали прокладывать велосипедные дорожки в городе", - сказал Р.Алекперли.

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