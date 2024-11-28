К концу года к программе самозанятости будут привлечены около 92 тыс. человек - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - Программа самозанятости Азербайджана удостоена специальной награды Всемирного банка.

Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, сообщает Trend.

Он отметил, что передовые европейские страны высоко оценивают и интересуются опытом Азербайджана в этой сфере.

"Мы нацелены на то, чтобы к концу этого года в программу самозанятости было вовлечено около 92 тысяч человек. А в 2025 году число участников этой программы достигнет 100 тысяч. Мы нацелены на создание малых хозяйств, микробизнеса граждан посредством этих программ. Осуществлена работа по 30 направлениям деятельности. Качество распределяемых активов в рамках программы строго контролируется министерством", - сказал замминистра.

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