Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

К концу года к программе самозанятости будут привлечены около 92 тыс. человек - Анар Алиев

Общество Материалы 28 ноября 2024 15:00 (UTC +04:00)
К концу года к программе самозанятости будут привлечены около 92 тыс. человек - Анар Алиев

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Программа самозанятости Азербайджана удостоена специальной награды Всемирного банка.

Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, сообщает Trend.

Он отметил, что передовые европейские страны высоко оценивают и интересуются опытом Азербайджана в этой сфере.

"Мы нацелены на то, чтобы к концу этого года в программу самозанятости было вовлечено около 92 тысяч человек. А в 2025 году число участников этой программы достигнет 100 тысяч. Мы нацелены на создание малых хозяйств, микробизнеса граждан посредством этих программ. Осуществлена работа по 30 направлениям деятельности. Качество распределяемых активов в рамках программы строго контролируется министерством", - сказал замминистра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости