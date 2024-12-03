БАКУ /Trend/ - Стало известно количество пострадавших при взрывах в городе Сумгайыт и состояние их здоровья.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что 6 человек (4 мужского пола, 2 женского пола), получивших травмы в результате взрыва в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгайыт, были эвакуированы в медицинские учреждения при Сумгайытском медицинском центре.

"Лицам 1977 года рождения (мужского пола), 2007 года рождения (мужского пола) и 2010 года рождения (женского пола), госпитализированным в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра с тяжелыми ожоговыми травмами, была оказана необходимая медицинская помощь. Они эвакуируются в Ожоговый центр при Медицинском центре Нариманова для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Лицу 1952 года рождения (мужского пола), госпитализированному в больницу скорой медицинской помощи, была оказана необходимая медицинская помощь в связи с артериальной гипертензией. Лечение в отделении скорой и неотложной медицинской помощи продолжается, состояние оценивается как стабильное.

Пострадавшей 1975 года рождения, был поставлен диагноз - легкая резанная рана левой ноги. От стационарного лечения она отказалась.

Лицу 2008 года рождения (мужского пола), госпитализированному в детскую больницу, был поставлен диагноз: открытая рана коленного сустава. Лечение в отделении скорой и неотложной медицинской помощи продолжается, состояние оценивается как стабильное", - говорится в информации TƏBİB.

Два человека (1 женского пола, 1 мужского пола) госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре в связи со взрывом в массиве Новханы баглары.

"Пострадавшему 1949 года рождения был поставлен диагноз термического ожога I, II степени различных участков, а пострадавшей 1959 года рождения - ушибы и рваные раны.

Лицо мужского пола эвакуировано в Ожоговый центр при Медицинском центре Нариманова для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время лечение второй пострадавшей продолжается в отделении реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое", - говорится в информации учреждения.

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