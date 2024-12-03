В Шуше прошла панельная дискуссия "Форума молодежных организаций стран ОЭС" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В рамках церемонии в связи с завершением программы "Шуша - молодежная столица исламского мира" состоялась панельная дискуссия "Форума молодежных организаций стран ОЭС".

Как сообщает во вторник Trend, выступая с приветственной речью, начальник отдела министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльшан Гахраманов отметил, что проведенные в рамках программы мероприятия дадут толчок развитию молодежи.

Генеральный секретарь Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) Нармина Гусейнзаде рассказала о роли молодежи и молодежных организаций.

"Мы играем роль двигателя социальной культуры и стремимся построить мост между молодежными организациями и политикой", - подчеркнула она.

Генеральный директор Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС Рафиг Исмаилов отметил рост роли молодежи в мусульманском мире.

"Обязательства, которые берет молодежь в борьбе за социальные изменения, демонстрируют ее активность", - сказал он.

Панельные дискуссии продолжились выступлениями бывшего вице-президента Национального молодежного совета Индонезии ICYF (İslamic Coorperation Youth Forum) Тантана Тауфика Лубиса, представителя Ассоциации волонтеров Узбекистана Сарвиноз Тулкинжоновой, заместителя генерального директора Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС Рамина Габибзаде и других официальных лиц.

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