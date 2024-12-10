Научный журнал UNEC индексирован на базе данных Scopus!

БАКУ /Trend/ - Научный журнал Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) “UNEC Journal of Engineering and Applied Sciences” индексирован на международной базе данных Scopus.

Отрадно, что по первой подаче заявки от UNEC журнал был индексирован на базе данных Scopus без каких-либо возражений.

В соответствии с международными стандартами, журнал UNEC JEAS с 2023 года является официальным членом Crossref - агентства по регистрации цифровых идентификаторов объектов (DOI) и все опубликованные статьи получают DOI, утвержденные агентством.

Кроме того, за короткий срок журнал был включен в следующие базы данных: Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor и Scientific Indexing.

Ещё одним достижением журнала в 2024 году стало его включение в престижную базу данных “Chemical Abstracts Service” (CAS). С момента своего основания журнал опубликовал 57 научных статей. Из них 37 статей были процитированы более 160 раз в журналах, индексируемых базами данных Scopus и Web of Science.

Издаваемый с декабря 2021 года журнал “UNEC Journal of Engineering and Applied Sciences” доступен как на сайте www.unec-jeas.com, так и в печатной версии. Журнал выходит два раза в год (в мае и декабре). Главным редактором журнала является проректор UNEC по науке и инновациям профессор Ровнаг Рзаев.