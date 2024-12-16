В Азербайджане внесены изменения в перечень единых индексов для ряда судов

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, и комиссий", утвержденный решением от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, единый индекс установлен для нижеприведенных судов.

4-21 / Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики

4-22 / Военный суд Нахчыванской Автономной Республики

4-23 / Административный суд Нахчыванской Автономной Республики

4-24 / Коммерческий суд Нахчыванской Автономной Республики

5-85 / Бабекский Районный Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-86 / Джульфинский Районный Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-87 / Кенгерлинский Районный Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-88 / Нахчыванский городской Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-89 / Ордубадский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-90 / Садаракский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-91 / Шахбузский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-92 / Шарурский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики

5-93 / Бинагадинский районный суд города Баку

5-94 / Хатаинский районный суд города Баку

5-95 / Хазарский районный суд города Баку

5-96 / Гарадагский районный суд города Баку

5-97 / Наримановский районный суд города Баку

5-98 / Насиминский районный суд города Баку

5-99 / Низаминский районный суд города Баку

5-100 / Пираллахинский районный суд города Баку

5-101 / Сабунчинский районный суд города Баку

5-102 / Сабаильский районный суд города Баку

5-103 / Сураханский районный суд города Баку

5-104 / Ясамальский районный суд города Баку

5-105 / Абшеронский районный Суд

5-106 / Агджабединский районный Суд

5-107 / Агдамский районный Суд

5-108 / Агдашский районный Суд

5-109 / Агстафинский районный Суд

5-110 / Агсуинский районный Суд

5-111 / Астаринский районный Суд

5-112 / Балакянский районный Суд

5-113 / Бейлаганский районный Суд

5-114 / Бардинский районный Суд

5-115 / Билясуварский районный Суд

5-116 / Джебраильский районный Суд

5-117 / Джалилабадский районный Суд

5-118 / Дашкясанский районный Суд

5-119 / Физулинский районный Суд

5-120 / Гядабейский районный Суд

5-121 / Гянджинский городской Суд

5-122 / Гёранбойский районный Суд

5-123 / Гёйчайский районный Суд

5-124 / Гёйгельский районный Суд

5-125 / Гаджигабульский районный Суд

5-126 / Хачмазский районный Суд

5-127 / Ханкендинский городской Суд

5-128 / Хызынский районный Суд

5-129 / Ходжалинский районный Суд

5-130 / Ходжавендский районный Суд

5-131 / Имишлинский районный Суд

5-132 / Исмайыллинский районный Суд

5-133 / Кяльбаджарский районный Суд

5-134 / Кюрдамирский районный Суд

5-135 / Гахский районный Суд

5-136 / Газахский районный Суд

5-137 / Габалинский районный Суд

5-138 / Гобустанский районный Суд

5-139 / Губинский районный Суд

5-140 / Губадлинский районный Суд

5-141 / Гусарский районный Суд

5-142 / Лачинский районный Суд

5-143 / Лерикский районный Суд

5-144 / Лянкяранский районный Суд

5-145 / Масаллинский районный Суд

5-146 / Мингячевирский городской Суд

5-147 / Нафталанский городской Суд

5-148 / Нефтчалинский районный Суд

5-149 / Огузский районный Суд

5-150 / Саатлинский районный Суд

5-151 / Сабирабадский районный Суд

5-152 / Сальянский районный Суд

5-153 / Самухский районный Суд

5-154 / Сиязанский районный Суд

5-155 / Сумгайытский городской Суд

5-156 / Шабранский районный Суд

5-157 / Шамахынский районный Суд

5-158 / Шекинский районный Суд

5-159 / Шамкирский районный Суд

5-160 / Ширванский городской Суд

5-161 / Шушинский районный Суд

5-162 / Тертерский районный Суд

5-163 / Товузский районный Суд

5-164 / Уджарский районный Суд

5-165 / Ярдымлинский районный Суд

5-166 / Евлахский районный Суд

5-167 / Загатальский районный Суд

5-168 / Зангиланский районный Суд

5-169 / Зардабский районный Суд"

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