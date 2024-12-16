В Азербайджане внесены изменения в перечень единых индексов для ряда судов

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, и комиссий", утвержденный решением от 15 сентября 2022 года.
Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, единый индекс установлен для нижеприведенных судов.
4-21 / Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики
4-22 / Военный суд Нахчыванской Автономной Республики
4-23 / Административный суд Нахчыванской Автономной Республики
4-24 / Коммерческий суд Нахчыванской Автономной Республики
5-85 / Бабекский Районный Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-86 / Джульфинский Районный Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-87 / Кенгерлинский Районный Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-88 / Нахчыванский городской Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-89 / Ордубадский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-90 / Садаракский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-91 / Шахбузский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-92 / Шарурский районный Суд Нахчыванской Автономной Республики
5-93 / Бинагадинский районный суд города Баку
5-94 / Хатаинский районный суд города Баку
5-95 / Хазарский районный суд города Баку
5-96 / Гарадагский районный суд города Баку
5-97 / Наримановский районный суд города Баку
5-98 / Насиминский районный суд города Баку
5-99 / Низаминский районный суд города Баку
5-100 / Пираллахинский районный суд города Баку
5-101 / Сабунчинский районный суд города Баку
5-102 / Сабаильский районный суд города Баку
5-103 / Сураханский районный суд города Баку
5-104 / Ясамальский районный суд города Баку
5-105 / Абшеронский районный Суд
5-106 / Агджабединский районный Суд
5-107 / Агдамский районный Суд
5-108 / Агдашский районный Суд
5-109 / Агстафинский районный Суд
5-110 / Агсуинский районный Суд
5-111 / Астаринский районный Суд
5-112 / Балакянский районный Суд
5-113 / Бейлаганский районный Суд
5-114 / Бардинский районный Суд
5-115 / Билясуварский районный Суд
5-116 / Джебраильский районный Суд
5-117 / Джалилабадский районный Суд
5-118 / Дашкясанский районный Суд
5-119 / Физулинский районный Суд
5-120 / Гядабейский районный Суд
5-121 / Гянджинский городской Суд
5-122 / Гёранбойский районный Суд
5-123 / Гёйчайский районный Суд
5-124 / Гёйгельский районный Суд
5-125 / Гаджигабульский районный Суд
5-126 / Хачмазский районный Суд
5-127 / Ханкендинский городской Суд
5-128 / Хызынский районный Суд
5-129 / Ходжалинский районный Суд
5-130 / Ходжавендский районный Суд
5-131 / Имишлинский районный Суд
5-132 / Исмайыллинский районный Суд
5-133 / Кяльбаджарский районный Суд
5-134 / Кюрдамирский районный Суд
5-135 / Гахский районный Суд
5-136 / Газахский районный Суд
5-137 / Габалинский районный Суд
5-138 / Гобустанский районный Суд
5-139 / Губинский районный Суд
5-140 / Губадлинский районный Суд
5-141 / Гусарский районный Суд
5-142 / Лачинский районный Суд
5-143 / Лерикский районный Суд
5-144 / Лянкяранский районный Суд
5-145 / Масаллинский районный Суд
5-146 / Мингячевирский городской Суд
5-147 / Нафталанский городской Суд
5-148 / Нефтчалинский районный Суд
5-149 / Огузский районный Суд
5-150 / Саатлинский районный Суд
5-151 / Сабирабадский районный Суд
5-152 / Сальянский районный Суд
5-153 / Самухский районный Суд
5-154 / Сиязанский районный Суд
5-155 / Сумгайытский городской Суд
5-156 / Шабранский районный Суд
5-157 / Шамахынский районный Суд
5-158 / Шекинский районный Суд
5-159 / Шамкирский районный Суд
5-160 / Ширванский городской Суд
5-161 / Шушинский районный Суд
5-162 / Тертерский районный Суд
5-163 / Товузский районный Суд
5-164 / Уджарский районный Суд
5-165 / Ярдымлинский районный Суд
5-166 / Евлахский районный Суд
5-167 / Загатальский районный Суд
5-168 / Зангиланский районный Суд
5-169 / Зардабский районный Суд"
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